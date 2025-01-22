弁護士の若狭勝氏（68）が、フジテレビ系「めざまし8」（月〜金曜午前8時）の22日の放送に出演し、中居正広（52）の女性トラブルを発端に騒動の渦中にある同局の港浩一社長ら17日に行った記者会見で公表した、第三者を入れた調査委員会についての調査について、持論を展開した。番組序盤、村上誠一郎総務大臣や同局出身の神奈川県の黒岩祐治知事が同局に対し苦言を呈した話題を報じた。VTR後には同局の倉田大誠アナウンサーが神妙