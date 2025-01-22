俳優の高知東生（60）が22日までにX（旧ツイッター）を更新。フジテレビに関する一連の騒動について私見を述べた。フジテレビをめぐっては、タレント中居正広の女性トラブルに社員が関与していたと報じられ、17日に行った定例会見では一貫して関与を否定。だが、内情の核心に迫るような質問には回答を伏せたこともありスポンサー離れが加速している。高知は「フジテレビの騒動。続々とCM降板が続いているが、初動対応を誤るとここ