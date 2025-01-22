日本航空（JAL）と日本トランスオーシャン航空（JTA）は、東京/羽田〜宮古線にボーイング787-8型機を投入する。両社で共同引受運航を行っており、8月1日から31日にかけて初めて同型機を導入する。ファーストクラスのサービスも設定する。宮古では一部サービスの提供を行わない。航空券の販売開始は1月22日午前10時ごろを予定している。同期間、東京/羽田〜石垣線にも同型機を投入する。