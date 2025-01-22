JR西日本によりますと、きょう（22日）午前8時半ごろ、JR因美線の那岐～美作河井間で落石があったということです。この影響で午前8時50分現在、智頭～美作加茂間で運転を見合わせています。 運転再開の見込み時間については、状況を確認中としています。