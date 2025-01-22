モデルの道端カレンさんは1月20日、自身のInstagramを更新。イケメンな婚約者とのツーショットを公開しました。【実際の投稿：道端カレン、婚約者との筋肉ショットを披露】2024年12月の世界大会で優勝道端さんは「Photographer @goldenkoutaroboy」とつづり、3枚の写真を投稿。1、3枚目に婚約者でボディビルダーの嶋田慶太さんとのツーショットを載せています。道端さんはスポーツブラジャーとショートパンツを着用、嶋田さんは上