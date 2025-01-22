けさ、横浜市の2階建て住宅で火事があり、この家に住む90代の女性が意識不明の重体となっています。午前7時ごろ、横浜市港南区の2階建て住宅で「2階から黒煙が出ている」と通行人の女性から119番通報がありました。警察と消防によりますと、消防車など30台が出動して消火活動を行っていますが、この家に2人で暮らす90代の女性と60代の長男が病院に運ばれていて、このうち90代の女性は意識不明の重体です。現場は、市営地下鉄ブルー