元テレビ東京でフリーアナウンサーの大橋未歩（46）が22日までにX（旧ツイッター）を更新。局アナ時代の性接待に関する臆測を否定した。大橋は、ジャーナリスト白坂和哉氏が自身のXで「フジテレビ騒動以降、色々な方が大なり小なりの告発、告白をしている。テレビ東京出身の大橋未歩氏もそんな一人」とした投稿を引用。「局アナ時代は『性を売る』っていうことをしちゃっていた」との見出しで、自身の出演番組での発言を取り上げた