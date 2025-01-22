JRの往復乗車券と連続乗車券が来年3月に廃止されることが決まった。一体なぜなのか。鉄道ライターの杉山淳一さんは「JR各社は国鉄時代から続く、複雑すぎる旅客営業規則をシンプルにしたいのだろう。その第一歩が、オトク感がなくなり使われなくなった往復きっぷだ」という――。写真＝iStock.com／Nirad※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Nirad■サービスの後退か、変化への対応か2024年12月2日、JRグループは「往復乗車