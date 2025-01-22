［東京２２日ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で日経平均は、前営業日比３２７円２４銭高の３万９３５５円２２銭と続伸してスタートした。トランプ米大統領が人工知能（ＡＩ）向けの巨額な民間投資を発表するとの報道を受けて米国市場でハイテク株が上昇した流れを引き継いでいる。一方、トランプ氏による高関税政策への警戒感はくすぶっている。 指数への寄与度の高い半導体関連は、東京エレクトロン、アドバンテストが堅