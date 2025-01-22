この漫画は、作者・ナエくま(@naekuma358)さんが高校時代の親友から怪しげなアルバイトを紹介され、一度は払ってしまったお金を取り返すまでのお話です。ある日、高校時代の親友・あずきから久しぶりにメールが届いたナエくまさん。なにやら怪しいバイトの話を持ちかけられ、後日詳しい話を聞きますが、登録料30万円が必要と言われ…。『マルチで友人とお金を失いかけた話』第32話をごらんください。 ©naekuma358