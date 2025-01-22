タレントの藤川らるむが20日（月）、座っていてもスタイルの良さが際立つワンピース姿を公開した。【別カット】藤川らるむ、“整形級”に変化したワンホンメイク身長168センチ・股下83センチのスタイルを活かしモデルとして活躍する藤川らるむ。メイクアップサロンを立ち上げるほどの大の美容好きでもある。藤川は20日、「骨格 藤川らるむで優勝」とXを更新。正座でもスタイルの良さが際立つ見返りショットを公開した。投稿には「