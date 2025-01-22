ファナティクス・ジャパンは２２日、日本人選手初となるイチロー氏（５１、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）の米野球殿堂入りを記念したオフィシャルメモリアルグッズをＭＬＢ公式オンラインショップで販売開始したと発表した。イチロー氏を象徴する「右手一本でバットを投手方向に向けるルーチンポーズ」がデザインされた記念Ｔシャツや現役時代に在籍したＭＬＢ３球団（マリナーズ、ヤンキース、マーリンズ）の