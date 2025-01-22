米カリフォルニア州ロサンゼルス近郊で猛威をふるっている山火事で、家族と暮らしていた自宅を失ったパリス・ヒルトン。自身も被災者でありながら、被害を受けた人々を支援する活動に奔走している。家を失った人々や動物たちに役立つ情報を発信しているSNSには、子供たちと楽しそうにダンスする動画も。◆わずか72時間で約1億2500万円を集める被災者を支援するため、自身が運営する非営利団体「11:11 メディア・インパクト」を