卵料理と言ったら？ 目玉焼きに卵焼き、オムレツ、ポーチドエッグもいいですよね。こうやって思い浮かべてみると実にさまざまな調理法があるのにも関わらず「いざ卵料理を！」、となるとどういうわけかいつも同じものばかりに。そんなときは、自宅で滅多に作ることがないであろう“あの難易度高めな卵料理”を電子レンジでチンするだけで完成させてみてはいかがでしょう。（初公開日は2021年1月19日記事は取材時の状況）◆ダ