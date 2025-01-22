【「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] スーパーロボット大戦OG アストラナガン」2次発送分】 1月23日13時より予約開始 6月 発送予定 価格：22,000円 バンダイは、食玩プラキット「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] スーパーロボット大戦OG アストラナガン」2次発送分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月23