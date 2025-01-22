問題になる高齢者の「異状死」東京都の「異状死」は高齢者が7割を占めるーー。こんなニュースが飛び込んできた。発端はFNNプライムオンラインにて配信されたニュースで、東京都監察医務院による発表を受けて報道されたものだ。「異状死」とは簡単に言うと、「病院で病気を理由に亡くなる以外のすべての死に方」を示す。交通事故での死亡や、救急搬送中での病気での死亡などがそれに該当し、自宅での死亡も「異状死」にあたる。東京