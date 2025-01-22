三重県名張市の近鉄の踏切で男性が特急列車にはねられ死亡しました。 【写真を見る】近鉄踏切内で男性が特急列車にはねられ死亡三重・名張市 警察によりますと22日の午前6時半ごろ、名張市新田（しんでん）の踏切内で男性が近鉄「伊賀神戸駅」発「大阪上本町駅」行きの特急列車にはねられ、その場で死亡が確認されました。現場は遮断機のついた踏切で、警察は男性の身元の確認を急ぐとともに、詳しい経緯を調べています。 こ