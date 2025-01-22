米国野球殿堂は21日（日本時間22日）、今年の殿堂入りメンバーを発表し、今月16日に日本でも殿堂入りを果たしたイチロー氏（51＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が日本選手初の殿堂入りを果たした。注目の得票率は99.7％。わずか1票足りず、米国ではメジャー史上最多652セーブを挙げたヤンキースの守護神マリアノ・リベラ氏以来史上2人目、野手では初の満票選出はならなかった。イチロー氏に投票しなかった記者