21日、スイス・ダボスの世界経済フォーラム年次総会で演説するウクライナのゼレンスキー大統領（ロイター＝共同）【ワシントン、ダボス共同】トランプ米大統領は21日、ロシアのプーチン大統領がウクライナの停戦に向けた交渉に応じなければ、ロシアに制裁を科す可能性があるとホワイトハウスで記者団に述べた。プーチン氏と「非常に近いうちに対話する」とも語った。ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は21日