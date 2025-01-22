ドジャース・大谷翔平選手（３０）を取材してきたデイリースポーツ大リーグ担当・小林信行記者が、心に残る出来事を思い返し、二刀流復活にかける今季を占う「大谷新伝説へ」。第３回は、昨年２月に結婚を発表し、激動の１年を支えた真美子夫人について。ワールドシリーズ制覇後の会見で夫人について問い、そこであふれ出た大谷の思いなどを振り返る。ドジャースがワールドチャンピオンになった日に絶対に聞こう。そう心に決め