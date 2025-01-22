パールレディから、2025年1月24日(金)より期間限定で『リッチココア』シリーズを販売いたします。パールレディの新作はバレンタインにもピッタリなバンホーテン®ココアを使用したリッチなドリンク&クレープが登場。昨年よりもさらに濃厚になったリッチミルクココアに、パールレディで初めてのココア生地を使用したトリプルリッチココアクレープでリッチなごほうびタイムに。