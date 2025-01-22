サウサンプトンは21日、スタッド・レンヌからデンマーク代表MFアルベルト・グレンベーク(23)を今シーズン終了までのレンタル移籍で獲得したことを発表した。背番号は「29」に決定している。デンマークのオーフスの下部組織育ちのグレンベークは、2020年7月にファーストチームに昇格。2022年8月にボデ/グリムトに完全移籍した。ボデ/グリムトでは公式戦88試合に出場し30ゴール16アシストを記録していた。昨夏、レンヌへステップアッ