フリーアナウンサーの古舘伊知郎が２１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「古舘伊知郎チャンネル」を更新。「中居正広氏・フジテレビの問題について古舘が思うことを語ります。」と題した動画で、自身の局アナ時代の経験も含めて同問題について持論を明かした。古舘アナは、視聴者の「語りたくないことを語るというのが、ジャーナリズムの端くれの人じゃないのかい？」というコメントを引用し「的を射ているな。その通りだな