ウクライナのゼレンスキー大統領が、アメリカのトランプ政権の発足を受けて、真の安全保障の実現にはヨーロッパの同盟国が連携を強化する必要があると呼びかけました。【映像】ゼレンスキー大統領の演説の様子「トランプ大統領はヨーロッパに目を向けるでしょうか？NATOを必要と考えているでしょうか？そしてEUの機関を尊重するでしょうか？」（ウクライナゼレンスキー大統領）ゼレンスキー大統領は21日、世界のリーダーらが集