David BrunnstromSimon LewisAlasdair Pal[ワシントン ２１日 ロイター] - 日本、米国、オーストラリア、インドの４カ国の協力枠組み「クアッド」は２１日、トランプ大統領の就任後初となる閣僚会合を開催し、自由で開かれたインド太平洋にコミットする方針を確認した。外相が共同声明で、武力や強制で現状を変えようとするいかなる一方的な動きにも反対する考えを示した。また、インドが主催する次回の首脳会議に備えるため、