Kentaro Sugiyama［東京２２日ロイター］ - 経団連と連合が２２日、都内で懇談会を開き、２０２５年春季労使交渉（春闘）が事実上始まった。労使ともに力強い賃上げの流れの「定着」を目指すことで方向性は一致しており、中小・小規模事業者や非正規労働者まで幅広く賃上げが広がるよう機運醸成を目指す。経団連の十倉雅和会長は懇談会後、記者団の取材に応じ、賃上げの「定着」とは持続的な賃金と分配の好循環が始まることだ