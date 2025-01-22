2023年7月、札幌・ススキノのホテルで男性会社員Aさん（62＝当時）が殺害され、頭部が切断された事件。逮捕された親子3人のうち、殺人ほう助や死体損壊ほう助などの罪に問われている父・田村修被告（61）の3回目の裁判員裁判が1月21日に札幌地裁で開かれた。【写真】事件があったホテル202号室の見取り図。他、田村瑠奈被告が飲んでいた「目玉テキーラ」や、田村被告の自宅前に置かれた「大量のクーラーボックス」などこの日は