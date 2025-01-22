イチロー氏（５１）が米野球殿堂入りも満票に届かなかったことにネット騒然だ。マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター・イチロー氏が２１日（日本時間２２日）、米野球殿堂に選出された。ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。メジャー史上最多６５２セーブを挙げたＭ・リベラ氏以来、６年ぶり史上２人目の満票選出はならなかった。得票率９９・７％で１票足りなかった。ＭＬＢも公式インスタグラムを更新し、イチ