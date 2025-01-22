トランプ米大統領中国に続いてEUにも追加関税を警告ロシア制裁強化も示唆 トランプ米大統領は欧州連合が貿易不均衡を是正しなければ関税を課すと警告。EUは米国を酷く扱っている、だから関税を課されることになるだろう。そうしなければ公平性は得られないと語った。 トランプ氏はきのうメキシコとカナダに25%の関税を課す計画を示唆、今朝は中国に10%の関税検討発言。さらに中国がTikTok所有権分割案を拒否した場合は最