材料4つで作る！チョコバスクチーズケーキ数年前から人気が出て、すっかり定番スイーツとなったバスクチーズケーキ。濃厚な味わいでおいしいですよね。今日は、市販のアイスクリームを使用することで材料4つでできる「チョコバスクチーズケーキ」をご紹介します。アイスde簡単♡チョコバスクチーズケーキby noripetit焼くまで5分！材料4つ♡混ぜて焼くだけ【簡単】な、ちょっぴりビターな大人のチョコバスクチーズケーキ