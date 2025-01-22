連合の芳野友子会長と会談する経団連の十倉雅和会長（中央）＝22日午前、東京都千代田区経団連の十倉雅和会長と連合の芳野友子会長は22日、東京都内で2025年春闘の方針について会談し、労使交渉が事実上スタートした。23、24年と2年連続で賃上げの勢いが強まる中、連合が求める5％以上の水準を25年も維持し、賃上げが定着するかどうかが焦点となる。物価高や人手不足への対応で労使が協調する場面も目立ち、大手に比べて伸びが限