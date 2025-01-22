イチロー氏（51、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が22日、日本人初となる米野球殿堂入りを果たした。この栄えある殿堂入りに、松井秀喜氏（50）がさっそく祝福のコメントを送った。松井氏はヤンキースなどで活躍。イチロー氏とは同じチームでプレーすることはなかったが、同時代に日本人メジャーリーガーとして一時代を築いた。※以下コメント全文アメリカでの野球殿堂入り心より祝福致します。日本の野球にとりまし