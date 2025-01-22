これぞ、ゼウスの選択。1月21日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」の第2試合では、赤坂ドリブンズの鈴木たろう（最高位戦）が登板し、誰もが驚愕する単騎リーチの一発ロンでトップを手繰り寄せた。【映像】未来が見えている？鈴木たろうの神がかった七万単騎→一発ロン当試合は起家からKADOKAWAサクラナイツ・内川幸太郎（連盟）、たろう、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）の並び