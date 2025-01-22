横浜市港南区の住宅で火事があり、この家に住む90代の女性が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、意識は回復し命に別状はないということです。22日午前7時ごろ港南区上永谷の住宅で、「2階から煙が上がっていて、中から男性の声がする」と通行人から119番通報がありました。ポンプ車など30台が出動し、午前9時現在、消火活動が行われています。警察によりますと、この家には60代の息子と90代の母親が2人で暮