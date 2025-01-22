俳優の宮世琉弥（みやせ・りゅうび＝21）が主演する映画「顔だけじゃ好きになりません」（3月7日公開）の胸キュンカットが22日、公開された。この記事の写真を見る漫画家・安斎かりん氏の人気少女コミックを実写化。学校一顔が良い青髪男子・奏人先輩（宮世）と、整った顔をこよなく愛するオタク女子・才南（久間田琳加＝23）のラブコメディー。奏人の退学を回避するため、才南は学校公式アカウントの“中の人”（SNS運営）となり