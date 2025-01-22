現在、調査を行っていると発表した千葉大学医学部附属病院（写真：MARODG ／PIXTA）1月初旬、看護師とおぼしき人物のX（旧Twitter）での不適切な投稿が、話題になりました。これらの投稿を問題視する意見がある一方で、投稿を読んだXのユーザーからは、同意する投稿もあります。投稿の真相はまだ明らかになっていませんが、現時点で確認できる本件の問題点と、そこからみる看護師の境遇について、看護師である筆者が解説したいと思