オークワがしっかり。同社は２１日の取引終了後、自己株式３３０万株（発行済み株式総数の７．２９％に相当）を２月１４日に消却すると発表した。再放出による潜在的な需給悪化リスクが後退したとの受け止めから買いが入ったようだ。消却後の発行済み株式総数は４１９３万７２９７株となる。 出所：MINKABU PRESS