２２日の東京株式市場は買い優勢でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３２７円高の３万９３５５円と続伸。 東京株式市場は主力株を中心に買い戻しの流れが続いている。前日の欧州株市場ではドイツの主要株価指数であるＤＡＸや英国のＦＴＳＥ１００などがいずれも連日で史上最高値を更新したほか、３連休明けとなった米国株市場でもＮＹダウが５００ドルを超える上昇をみせるなどリスク選好の地合いが継続