バイク王&カンパニーは1月17日、中古バイクの「100日間返品サービス」を開始した。これに合わせて、同社公式アンバサダーである朝山すず出演による新CM『良質販売 朝山すず』篇と『高価買取 朝山すず』篇を公開した。バイク王&カンパニーが「100日間返品サービス」を開始○■確かな品質を届けたいから!バイク王では安心して中古バイクを購入してもらうため、バイクを購入してから100日間の返品サービスを開始した。対象は