22日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年3月限は前日清算値比235ポイント高の2万4755ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4552.62ポイントに対しては202.38ポイント高。 株探ニュース