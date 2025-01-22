【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■全女子の憧れシチュエーションが続々！「自信を持って皆さんを胸キュンさせられるように頑張りました」（宮世琉弥） 宮世琉弥が初の映画単独主演を務める映画『顔だけじゃ好きになりません』（3月7日公開）より、宮世琉弥演じる、“顔が良すぎる青髪男子・宇郷奏人”を堪能できる場面写真が解禁となった。 今回解禁されたのは、クールでミステリアスな奏人の凛とした表情