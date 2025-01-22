北海道の離島で、日本海に浮かぶ奥尻島を町域とする奥尻町(おくしりちょう)は、アイヌ語「イクシュンシリ(向こうの島)」に由来する島名を持つ、歴史的に漁業が盛んなまち。冬は雪と強風が特徴的ですが、比較的穏やかな日も多いのだそう。地元の祭りが息づく地域文化や、ウニやアワビ、海苔といった海産物、奥尻ワインなど魅力的な特産品が多彩です。今回紹介するのは、そんな奥尻町の代表的な観光スポットの一つ「神威脇(かむいわ