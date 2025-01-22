ファナティクス・ジャパン合同会社は２２日、日本人初となる米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏のオフィシャルメモリアルグッスをＭＬＢ公式オンラインショップで販売を開始したと発表した。イチロー氏を象徴する「右手一本でバットを投手に向けるルーティンポーズ」がデザインされた記念Ｔシャツや、現役時代に在籍したＭＬＢ３球団（シアトル・マリナーズ、ニューヨーク・ヤンキース、マイアミ・マーリンズ）の殿堂入り記念