◇米男子ゴルフ下部ツアーバハマ・グレートアバコ・クラシック第3日（2025年1月21日バハマアバコ・クラブ・ウインディングベイ＝7141ヤード、パー72）米下部ツアーの今季第2戦は、第2ラウンドの残りと第3ラウンドが行われた。今季同ツアー自身初戦となる平田憲聖（24＝ELECOM）は途中から再開した第2ラウンドを63で終えると、第3ラウンドを5バーディー、ボギーなしの67で回り、通算15アンダーに伸ばした。首位と2打