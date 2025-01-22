Photo: Kyle Barr / Gizmodo CES 2025で発表されたNvidiaの最新GPU、RTX 50シリーズ。性能も価格もサイズも、前モデルより大きくアップしました。そのパワーを実際に目の当たりにする体験会に、米Gizmodoが参加してきたそうです。どのように感じたかを翻訳してご紹介します。フレームレート（FPS）をいかにしてUPさせるか…。その課題に、GPUメーカーは常に取り組んでいます。一方、ユーザー