今年の米国野球殿堂表彰が22日に発表され、メジャー通算3089安打を記録したイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター／51）が、資格1年目で選出された。アジア人で初の快挙となる。【写真】マリナーズ＆MLBが偉業たたえる！イチロー氏“アジア人初”米野球殿堂入り2000年にマリナーズに移籍したイチロー氏は、移籍初年の2001年に打率.350で首位打者を獲得したほか、新人王・シーズンMVPを同時に受賞した。また