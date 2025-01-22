Michelle Nichols[国連 ２１日 ロイター] - 米上院外交委員会は２１日、トランプ大統領が国連大使に指名したエリス・ステファニク下院議員の指名公聴会を開催した。ステファニク氏は、「国連が創設時の使命である国際平和と安全に焦点を当てれば、大きな可能性があると考えている」と述べた。また「承認されたら国連での任務が米国民の利益にかなうものとなり、トランプ大統領の米国第一主義の力による平和という外交政策を反