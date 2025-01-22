日本時間1月22日（現地時間1月21日）に米野球殿堂入りが発表され、イチロー氏が日本選手として初の米野球殿堂入りを果たした。日米の野球殿堂入りとなる快挙である。史上2人目の満票は逃した。この記事の写真を見る米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏の記録をコメントと共に振り返る。■「まさに映画の世界という第一印象」マリナーズ入団会見NPB通算打率.353、7年連続首位打者という驚異的な成績を残したイチロー氏は、2000年オ