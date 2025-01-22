日産自動車は2月21日と22日、アートのまち・横浜市の協力を得て「THE DRIVE-THRU MUSEUM」(ザ・ドライブスルーミュージアム)を実施する。同イベントは屋外の公共空間に設置されたアート作品をクルマの中から鑑賞できる新しいアート体験だ。1月16日より特設サイトを公開し、イベント体験希望者限定7組の募集を開始した。「THE DRIVE-THRU MUSEUM」を開催2023年のグッドデザイン賞を受賞するなど、デザイン性に優れた上質なクルマと