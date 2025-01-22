[ワシントン ２１日 ロイター] - トランプ米大統領は２１日、ロシアのプーチン大統領がウクライナ戦争の終結に向けた交渉を拒否した場合、ロシアに制裁を科す可能性が高いと述べた。追加制裁の詳細は明らかにしなかった。米国はすでに、ウクライナ侵攻を受けてロシアに大規模な制裁を科している。トランプ氏は、ウクライナへの武器支援の問題についても検討しているとし、欧州連合（ＥＵ）はウクライナ支援にもっと努力すべきだと